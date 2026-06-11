«ПСЖ» сыграет с «Ренном» в первом туре сезона-2026/27 в Лиге 1

В среду, 10 июня, был опубликован календаря Лиги 1 на сезон-2026/27. Чемпионат Франции стартует в пятницу, 21 августа, и завершится в субботу, 29 мая.
В первом туре «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, на своем поле сыграет против «Ренна», а «Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, встретится с «Гавром».
Расписание первого тура:
«Анже» — «Лилль».
«Гавр» — «Монако».
«Ле Ман» — «Брест».
«Ланс» — «Осер».
«Марсель» — «Страсбур».
«Ницца» — «Лорьян».
«Пари Сен-Жермен» — «Ренн».
«Тулуза» — «Лион».
«Труа» — «Париж».
Последним туром в 2026 году будет 14-й тур, запланированный на выходные 11−13 декабря. Сезон возобновится в выходные, 2 января 2027 года.
Последние два тура сезона в Лиге 1 будут проводиться в формате, когда все матчи играются одновременно, по субботам, 22 и 29 мая 2027 года.