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«ПСЖ» сыграет с «Ренном» в первом туре сезона-2026/27 в Лиге 1

В среду, 10 июня, был опубликован календаря Лиги 1 на сезон-2026/27.

Источник: Спорт-Экспресс

В среду, 10 июня, был опубликован календаря Лиги 1 на сезон-2026/27. Чемпионат Франции стартует в пятницу, 21 августа, и завершится в субботу, 29 мая.

В первом туре «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, на своем поле сыграет против «Ренна», а «Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, встретится с «Гавром».

Расписание первого тура:

«Анже» — «Лилль».

«Гавр» — «Монако».

«Ле Ман» — «Брест».

«Ланс» — «Осер».

«Марсель» — «Страсбур».

«Ницца» — «Лорьян».

«Пари Сен-Жермен» — «Ренн».

«Тулуза» — «Лион».

«Труа» — «Париж».

Последним туром в 2026 году будет 14-й тур, запланированный на выходные 11−13 декабря. Сезон возобновится в выходные, 2 января 2027 года.

Последние два тура сезона в Лиге 1 будут проводиться в формате, когда все матчи играются одновременно, по субботам, 22 и 29 мая 2027 года.

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