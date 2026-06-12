«Барселона» призвала Переса отозвать заявления о коррупции

«Футбольный клуб “Барселона” подал необходимое ходатайство о примирении до подачи иска по обвинению в клевете против президента мадридского “Реала” Флорентино Переса в связи с заявлениями, сделанными им на пресс-конференции 12 мая и в интервью СМИ на следующий день. Цель данного ходатайства состоит в том, чтобы заставить господина Переса отозвать сделанные им заведомо ложные заявления, которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. Если это требование не будет должным образом удовлетворено, “Барселона” подаст соответствующую уголовную жалобу», — говорится в заявлении «Барселоны».