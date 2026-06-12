«Барселона» призвала Переса отозвать заявления о коррупции

«Футбольный клуб “Барселона” подал необходимое ходатайство о примирении до подачи иска по обвинению в клевете против президента мадридского “Реала” Флорентино Переса в связи с заявлениями, сделанными им на пресс-конференции 12 мая и в интервью СМИ на следующий день. Цель данного ходатайства состоит в том, чтобы заставить господина Переса отозвать сделанные им заведомо ложные заявления, которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. Если это требование не будет должным образом удовлетворено, “Барселона” подаст соответствующую уголовную жалобу», — говорится в заявлении «Барселоны».
В мае Перес высказывался о «деле Негрейры», фигурантом которого является «Барселона». Он заявил, что руководство чемпионата Испании является врагом его клуба, в то время как «Барселона» всегда оказывается в выигрыше, а судьи чемпионата Испании обогащаются за счет каталонцев. Тогда же Перес заявил о намерении отправить отчет о коррупционной составляющей в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 8 июня газета Diario AS сообщила, что «Реал» отправил отчет в УЕФА.
В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.