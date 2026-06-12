Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026
13.06
США
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.84
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

«Барселона» призвала Переса отозвать заявления о коррупции

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Барселона» подал ходатайство о примирении с целью заставить президента мадридского «Реала» Флорентино Переса отозвать заявления о коррупции, сделанные в адрес каталонского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Источник: Reuters

«Футбольный клуб “Барселона” подал необходимое ходатайство о примирении до подачи иска по обвинению в клевете против президента мадридского “Реала” Флорентино Переса в связи с заявлениями, сделанными им на пресс-конференции 12 мая и в интервью СМИ на следующий день. Цель данного ходатайства состоит в том, чтобы заставить господина Переса отозвать сделанные им заведомо ложные заявления, которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. Если это требование не будет должным образом удовлетворено, “Барселона” подаст соответствующую уголовную жалобу», — говорится в заявлении «Барселоны».

В мае Перес высказывался о «деле Негрейры», фигурантом которого является «Барселона». Он заявил, что руководство чемпионата Испании является врагом его клуба, в то время как «Барселона» всегда оказывается в выигрыше, а судьи чемпионата Испании обогащаются за счет каталонцев. Тогда же Перес заявил о намерении отправить отчет о коррупционной составляющей в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 8 июня газета Diario AS сообщила, что «Реал» отправил отчет в УЕФА.

В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.