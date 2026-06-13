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Аморим может стать главным тренером «Милана»

«Милан» до сих пор не определился с кандидатурой нового главного тренера. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Sport24

«Россонери» не согласовали условия с Оливером Гласнером. Австрийский специалист ждет решения итальянского клуба.

Также в шорт-лист «Милана» входят Рубен Аморим и Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»). Клуб поддерживает контакт с обоими тренерами.