Аморим может стать главным тренером «Милана»

«Россонери» не согласовали условия с Оливером Гласнером. Австрийский специалист ждет решения итальянского клуба.
Также в шорт-лист «Милана» входят Рубен Аморим и Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»). Клуб поддерживает контакт с обоими тренерами.
«Милан» до сих пор не определился с кандидатурой нового главного тренера. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Россонери» не согласовали условия с Оливером Гласнером. Австрийский специалист ждет решения итальянского клуба.
Также в шорт-лист «Милана» входят Рубен Аморим и Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»). Клуб поддерживает контакт с обоими тренерами.