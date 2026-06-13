«Кайрат» и «Атырау» сыграли вничью в матче Премьер Лиги

По итогам встречи «Кайрат» набрал 27 очков. Команда занимает второе место в таблице и отстает от лидера — «Ордабасы» — на один балл. «Атырау» с 15 очками располагается на девятой строчке. Гости продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей. В следующем туре «Кайрат» 17 июня в 17:00 мск примет «Кызыл-Жар», а «Атырау» 21 июня сыграет на выезде против «Елимая».