«Кайрат» и «Атырау» сыграли вничью в матче Премьер Лиги

Хозяева поля открыли счет в первом тайме — взятие ворот было зафиксировано на 22-й минуте. После перерыва игроки гостевого клуба смогли отыграться. Футболисты «Атырау» отличились на 69-й минуте и установили окончательный результат поединка.
«Кайрат» исполнил 10 угловых ударов, футболисты «Атырау» подали 2 корнера. Таким образом, в матче сыграл тотал угловых больше 9,5 — поставить на данный исход можно было с коэффициентом 1,82.
По итогам встречи «Кайрат» набрал 27 очков. Команда занимает второе место в таблице и отстает от лидера — «Ордабасы» — на один балл. «Атырау» с 15 очками располагается на девятой строчке. Гости продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей. В следующем туре «Кайрат» 17 июня в 17:00 мск примет «Кызыл-Жар», а «Атырау» 21 июня сыграет на выезде против «Елимая».