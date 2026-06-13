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«Кайрат» и «Атырау» сыграли вничью в матче Премьер Лиги

«Кайрат» и «Атырау» встретились в рамках чемпионата Казахстана на стадионе в Алматы. Матч завершился со счетом 1:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева поля открыли счет в первом тайме — взятие ворот было зафиксировано на 22-й минуте. После перерыва игроки гостевого клуба смогли отыграться. Футболисты «Атырау» отличились на 69-й минуте и установили окончательный результат поединка.

«Кайрат» исполнил 10 угловых ударов, футболисты «Атырау» подали 2 корнера. Таким образом, в матче сыграл тотал угловых больше 9,5 — поставить на данный исход можно было с коэффициентом 1,82.

По итогам встречи «Кайрат» набрал 27 очков. Команда занимает второе место в таблице и отстает от лидера — «Ордабасы» — на один балл. «Атырау» с 15 очками располагается на девятой строчке. Гости продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей. В следующем туре «Кайрат» 17 июня в 17:00 мск примет «Кызыл-Жар», а «Атырау» 21 июня сыграет на выезде против «Елимая».