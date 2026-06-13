«Рома» хочет подписать вингера «Милана» Пулишича

Римляне сделали запрос по 27-летнему американцу. Агенты вингера уже провели переговоры с главным тренером римлян Джан Пьеро Гасперини.
Также футболистом интересуются клубы АПЛ и МЛС.
Сам Пулишич ждет продления контракта с «Миланом».
«Рома» заинтересована в подписании нападающего «Милана» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Римляне сделали запрос по 27-летнему американцу. Агенты вингера уже провели переговоры с главным тренером римлян Джан Пьеро Гасперини.
Также футболистом интересуются клубы АПЛ и МЛС.
Сам Пулишич ждет продления контракта с «Миланом».