Онопко рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» в 90-е

— Ну опять же, мы же не знаем на 100 процентов, что это было так. Конечно, было бы интересно там оказаться в то время. Но кто знает, как сложилась бы моря карьера. Не было ли мне обидно после этих слов? Когда я это услышал, то просто посмеялся. Столько времени прошло, какие могут быть обиды. Вообще без разницы, кто там что говорил, — сказал Онопко.