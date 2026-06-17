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Онопко рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» в 90-е

Бывший игрок «Реал Овьедо», тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «РБ Спорт» рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» в 90-е.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По словам Онопко, он ни о чем не жалеет.

— Недавно завирусилось ваше высказывание о сорвавшемся переходе в «Барселону» из-за внешности. Это правда было так?

— Это правда, но там была немного другая формулировка. У нас в прессе перевели, как «некрасивый» или что-то такое. На самом же деле, как мне говорили, речь шла про то, что я не соответствовал стилю «Барселоны», одевался как-то не так. Тренер хотел видеть меня в команде, но руководство сказало, что я не подхожу клубу. Если приводить какое-то близкое по значению слово, то это «опалубщик» или «колхозник». Будто я больше похож не на футболиста, а на опалубщика, строителя.

— Несправедливо как-то получается.

— Ну, лично я этого не слышал, но мне несколько человек сказали года два назад, что это было на самом деле. Кройфф хотел меня видеть в команде, а руководство клуба трансфер не одобрило.

— Не жалеете, что этот переход не состоялся?

— Ну опять же, мы же не знаем на 100 процентов, что это было так. Конечно, было бы интересно там оказаться в то время. Но кто знает, как сложилась бы моря карьера. Не было ли мне обидно после этих слов? Когда я это услышал, то просто посмеялся. Столько времени прошло, какие могут быть обиды. Вообще без разницы, кто там что говорил, — сказал Онопко.