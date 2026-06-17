«Барселона» ответила на заявления Переса и «Реала»: «Подрывает доверие к испанскому футболу»

Ранее мадридский клуб обратился в УЕФА по поводу дела Хосе Негрейры, которому «Барселона» выплатила 7,3 млн евро в период его работы в судейском комитете.
«Мы направили письма президенту Ла Лиги, главе Федерации футбола Испании и технического комитета судей насчет заявлений президента “Реала” Флорентино Переса. “Барселона” считает его словам не только неправдивыми, но и наносящими урон как чемпионату, так и судейской системе.
Такие слова порочат весь профессиональный футбол в Испании и подрывают доверие к нему. Мы призываем ответственных за проведение чемпионата и судей защитить репутацию своих организаций путем принятия адекватных юридических мер против господина Переса«, — говорится в заявлении “Барселоны”.