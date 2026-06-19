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Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Во Франции суд рассмотрит дело футболиста «ПСЖ» Хакими об изнасиловании девушки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по обвинению в изнасиловании, сообщает L'Equipe.

Ранее СМИ сообщали об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. По словам девушки, которой на тот момент было 24 года, она познакомилась с футболистом в социальных сетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя отказ, совершил насильственные действия. После этого она смогла покинуть его дом и обратилась в полицию. В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса, в ходе которого отрицал все обвинения. Адвокаты 27-летнего защитника настаивают на том, что дело — часть схемы с целью вымогательства.

Как сообщает газета, Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела футболиста в уголовный суд, сочтя достаточным для этого количество доказательств. Заседание уголовного суда должно состояться в ближайшие месяцы.

Хакими 27 лет, он выступает за «ПСЖ» с 2021 года, в парижском клубе он стал пятикратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны и Межконтинентальный кубок. Также Хакими выиграл Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов и один раз Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за испанский «Реал», немецкую «Боруссию» (Дортмунд) и итальянский «Интер».