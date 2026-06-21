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Клопп прошелся по ван дер Варту: «Не воспринимаю его всерьез»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не оставил без внимания критику своего бывшего игрока Вирджила ван Дейка со стороны Рафаэля ван дер Варта. Экс-полузащитник сборной Нидерландов после ничьей команды с Японией (2:2) на ЧМ-2026 назвал капитана оранжевых «Боингом-747», немакая на его неповоротливость. Клопп, работающий экспертом на немецком MagentaTV, жестко парировал.

Источник: Sport24

«Не знаю, стоит ли вообще называть имя Рафаэля ван дер Варта. Но если он когда-нибудь скажет что-то положительное об игроке, я готов снова воспринимать его всерьез. Такое ощущение, что он видит что-то, потом он должен выразить это ярко и выступает против. Но это не так важно», — заявил Клопп.

Нидерланды разгромили Швецию (5:1) во втором туре группового этапа, и критика в адрес команды и ее капитана поутихла. Но Клопп решил заступиться за своего бывшего игрока.

За последнее время ван дер Варт несколько раз напоминал о себе в негативном ключе: сперва намекнул, что игроки сборной России на Евро-2008 принимали допинг, а затем неудачно высказался об игроках сборной Японии на ЧМ-2026.