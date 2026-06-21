Клопп прошелся по ван дер Варту: «Не воспринимаю его всерьез»

«Не знаю, стоит ли вообще называть имя Рафаэля ван дер Варта. Но если он когда-нибудь скажет что-то положительное об игроке, я готов снова воспринимать его всерьез. Такое ощущение, что он видит что-то, потом он должен выразить это ярко и выступает против. Но это не так важно», — заявил Клопп.