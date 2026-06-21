Клопп прошелся по ван дер Варту: «Не воспринимаю его всерьез»

«Не знаю, стоит ли вообще называть имя Рафаэля ван дер Варта. Но если он когда-нибудь скажет что-то положительное об игроке, я готов снова воспринимать его всерьез. Такое ощущение, что он видит что-то, потом он должен выразить это ярко и выступает против. Но это не так важно», — заявил Клопп.
Нидерланды разгромили Швецию (5:1) во втором туре группового этапа, и критика в адрес команды и ее капитана поутихла. Но Клопп решил заступиться за своего бывшего игрока.
За последнее время ван дер Варт несколько раз напоминал о себе в негативном ключе: сперва намекнул, что игроки сборной России на Евро-2008 принимали допинг, а затем неудачно высказался об игроках сборной Японии на ЧМ-2026.