«Кайрат» второй раз за неделю одержал победу над «Кызылжаром» в матче КПЛ

Матч прошел на стадионе «Карасай» в Петропавловске и завершился поражением хозяев поля со счетом 2:4.
В составе победителей авторами голов стали финский полузащитник Яакко Оксанен (9), испанский нападающий Марк Гуаль (13), португальский форвард Жоржинью (78, с пенальти) и его соотечественник защитник Луиш Карлуш Мата (90+2).
За «Кызылжар» забитыми мячами отметились камерунский нападающий Стефан Бахокен (22) и ивуарийский форвард Этьен Бугре (39, с пенальти).
Петропавловцы второй раз за неделю терпят поражение от «Кайрата». Ранее алматинцы одержали победу в рамках перенесенного матча 17-го тура.
После 14 туров действующие чемпионы страны находятся на втором месте и имеют в своем активе 33 очка. Подопечные Рафаэля Уразбахтина сократили отставание от «Ордабасы» в один балл, но при этом шымкентцы сыграли на две встречи меньше.
«Кызылжар» с 15 очками находится на 11-й строчке турнирной таблицы КПЛ.
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти