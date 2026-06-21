«Кайрат» второй раз за неделю одержал победу над «Кызылжаром» в матче КПЛ

После 14 туров действующие чемпионы страны находятся на втором месте и имеют в своем активе 33 очка. Подопечные Рафаэля Уразбахтина сократили отставание от «Ордабасы» в один балл, но при этом шымкентцы сыграли на две встречи меньше.