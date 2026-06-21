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«Кайрат» второй раз за неделю одержал победу над «Кызылжаром» в матче КПЛ

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на выезде одержал победу над петропавловским «Кызылжаром» в матче 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Матч прошел на стадионе «Карасай» в Петропавловске и завершился поражением хозяев поля со счетом 2:4.

В составе победителей авторами голов стали финский полузащитник Яакко Оксанен (9), испанский нападающий Марк Гуаль (13), португальский форвард Жоржинью (78, с пенальти) и его соотечественник защитник Луиш Карлуш Мата (90+2).

За «Кызылжар» забитыми мячами отметились камерунский нападающий Стефан Бахокен (22) и ивуарийский форвард Этьен Бугре (39, с пенальти).

Петропавловцы второй раз за неделю терпят поражение от «Кайрата». Ранее алматинцы одержали победу в рамках перенесенного матча 17-го тура.

После 14 туров действующие чемпионы страны находятся на втором месте и имеют в своем активе 33 очка. Подопечные Рафаэля Уразбахтина сократили отставание от «Ордабасы» в один балл, но при этом шымкентцы сыграли на две встречи меньше.

«Кызылжар» с 15 очками находится на 11-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

Кызыл-Жар
2:4
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 14-й тур
21.06.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Karasai
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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