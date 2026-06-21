«Атырау» обыграл «Елимай» в матче Премьер-Лиги

Футболисты «Атырау» открыли счет на 17-й минуте встречи. Хозяева поля отыгрались на 23-й минуте и восстановили равновесие. Гости провели результативную атаку на 40-й минуте и снова вышли вперед. Этот гол установил окончательный счет в матче, так как во втором тайме команды не отличились.