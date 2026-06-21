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«Атырау» обыграл «Елимай» в матче Премьер-Лиги

«Елимай» и «Атырау» встретились в матче регулярного сезона Премьер-Лиги. Игра прошла 21 июня и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Футболисты «Атырау» открыли счет на 17-й минуте встречи. Хозяева поля отыгрались на 23-й минуте и восстановили равновесие. Гости провели результативную атаку на 40-й минуте и снова вышли вперед. Этот гол установил окончательный счет в матче, так как во втором тайме команды не отличились.

Перед началом встречи букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. На победу «Елимая» предлагали коэффициент 1,91. Ничья котировалась за 3,46, а на успех «Атырау» давали 4,22.

По итогам встречи «Елимай» занимает шестое место в турнирной таблице, клуб набрал 20 очков в 14 матчах. «Атырау» располагается на восьмой строчке с 18 очками. Гости продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей.

В следующем туре 27 июня «Елимай» примет «Кызыл-Жар», начало игры запланировано на 17:00 мск. «Атырау» в этот же день на выезде сыграет против команды «Каспий», старт матча — в 18:00 мск.