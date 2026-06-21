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«Актобе» обыграл «Астану» в матче Премьер-Лиги

«Актобе» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче регулярного чемпионата. Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый гол в игре был забит на 22-й минуте, когда футболисты «Актобе» смогли разблокировать оборону гостей. Клуб закрепил свое преимущество в начале второго тайма — второе результативное действие хозяева зафиксировали на 55-й минуте. «Астана» не смогла ответить голами до финального свистка, пропустив по одному мячу в каждом из таймов.

Перед началом встречи шансы команд оценивались как практически равные. Коэффициент на победу «Астаны» составлял 2,55, на успех «Актобе» предлагали ставить за 2,81, а ничья котировалась за 3,32.

В матче зашли ставки на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,70. Линия «обе забьют — нет» принималась букмекерами за 1,85. Также сыграла ставка на победу «Актобе» с форой (0) за 1,95.

По итогам встречи «Актобе» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Астана» с 22 баллами располагается на пятой строчке, опережая своего нынешнего соперника на три очка. В следующем туре «Актобе» 27 июня в 16:00 мск сыграет на выезде против «Жетысу», а «Астана» 28 июня в 18:00 мск встретится с «Женисом».

Актобе
2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Казахстан, 14-й тур
21.06.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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