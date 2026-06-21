«Актобе» обыграл «Астану» в матче Премьер-Лиги

Первый гол в игре был забит на 22-й минуте, когда футболисты «Актобе» смогли разблокировать оборону гостей. Клуб закрепил свое преимущество в начале второго тайма — второе результативное действие хозяева зафиксировали на 55-й минуте. «Астана» не смогла ответить голами до финального свистка, пропустив по одному мячу в каждом из таймов.
Перед началом встречи шансы команд оценивались как практически равные. Коэффициент на победу «Астаны» составлял 2,55, на успех «Актобе» предлагали ставить за 2,81, а ничья котировалась за 3,32.
В матче зашли ставки на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,70. Линия «обе забьют — нет» принималась букмекерами за 1,85. Также сыграла ставка на победу «Актобе» с форой (0) за 1,95.
По итогам встречи «Актобе» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Астана» с 22 баллами располагается на пятой строчке, опережая своего нынешнего соперника на три очка. В следующем туре «Актобе» 27 июня в 16:00 мск сыграет на выезде против «Жетысу», а «Астана» 28 июня в 18:00 мск встретится с «Женисом».
Григорий Бабаян
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти