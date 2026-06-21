«Актобе» обыграл «Астану» в матче Премьер-Лиги

По итогам встречи «Актобе» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Астана» с 22 баллами располагается на пятой строчке, опережая своего нынешнего соперника на три очка. В следующем туре «Актобе» 27 июня в 16:00 мск сыграет на выезде против «Жетысу», а «Астана» 28 июня в 18:00 мск встретится с «Женисом».