Моуринью объяснил, почему историю «Реала» нельзя сравнивать ни с какой другой: «Победы заложены в ДНК»

В июне этого года 63-летний португальский специалист возглавил «Реал» во второй раз. Ранее он работал главным тренером команды с 2010 по 2013 год.
— Историей. Историю «Реала» нельзя сравнивать ни с какой другой. Я думаю, в белых футболках есть что-то волшебное. Но на самом деле, футболки могли бы быть черными, зелеными или синими, это бы ничего не изменило. Потому что-то, что сделало «Реал» тем, чем он является, — это история.
История «Реала» другая. Это не история множества потрясающих игроков, выступавших за «Реал». Это история клуба. Это история титулов. Конечно, бывают периоды трудностей. Бывают периоды, когда они не могут побеждать — как это часто бывает у победителей. Всегда есть периоды, когда нужно строить, нужно перестраивать.
Но победы заложены в ДНК «Реала», крупнейшего клуба в мире во многих отношениях: социальном, экономическом, и так далее. Но в конечном итоге остаются только титулы. И когда мы говорим о «Реале», мы говорим об истории футбола, о футбольном наследии, — приводит слова Моуринью Vanity Fair.