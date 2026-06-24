Моуринью объяснил, почему историю «Реала» нельзя сравнивать ни с какой другой: «Победы заложены в ДНК»

— Историей. Историю «Реала» нельзя сравнивать ни с какой другой. Я думаю, в белых футболках есть что-то волшебное. Но на самом деле, футболки могли бы быть черными, зелеными или синими, это бы ничего не изменило. Потому что-то, что сделало «Реал» тем, чем он является, — это история.