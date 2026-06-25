«Реал» выкупит у «Комо» Нико Паса за 9 млн евро, чтобы продать за 60 млн

По данным источника, на встрече, состоявшейся в четверг, представители мадридского клуба сообщили, что в ближайшие дни активирует пункт о выкупе и заплатит 9 млн евро, чтобы вернуть 21-летнего игрока сборной Аргентины.
Если «Комо» будет заинтересован в возвращении Паса, итальянскому клубу нужно будет выплатить сумму, которую запросят сливочные. По данным источника, стартовая цена оценивается в 60 млн евро.
Пас хотел остаться в «Комо», где раскрылся под руководством Сеска Фабрегаса, но теперь все будет зависеть от позиции «Реала», который не хочет терять деньги на одном из своих талантов.
В «Комо» Пас перешел в 2024 году из молодежной команды «Реала» за 6 млн евро.