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Модрич заявил, что Моуринью не предлагал ему вернуться в «Реал»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в мадридский «Реал». По словам футболиста, главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью не связывался с ним по этому поводу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Звал ли меня Моуринью? Нет, нет. Как всегда хочу пожелать ему удачи!» — приводит слова Модрича журналист Альберто Перейро.

Модрич защищал цвета «Реала» с 2012 по 2025 год. За этот период хорват четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и пять раз завоевывал Суперкубок Испании. Кроме того, вместе с мадридским клубом он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», получив награду лучшему футболисту мира.

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