Модрич заявил, что Моуринью не предлагал ему вернуться в «Реал»

«Звал ли меня Моуринью? Нет, нет. Как всегда хочу пожелать ему удачи!» — приводит слова Модрича журналист Альберто Перейро.
Модрич защищал цвета «Реала» с 2012 по 2025 год. За этот период хорват четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и пять раз завоевывал Суперкубок Испании. Кроме того, вместе с мадридским клубом он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», получив награду лучшему футболисту мира.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше