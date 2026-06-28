Журналист назвал новый клуб Роберта Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски достиг договоренности о контракте с клубом MLS «Чикаго Файр» и подпишет контракт в начале следующей недели, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.
Левандовски две недели назад провел переговоры с клубом. Подробности будущего контракта с 37-летним поляком не сообщаются.
Левандовски в мае сообщил об уходе из «Барселоны», за которую играл с 2022 года после трансфера из мюнхенской «Баварии».
Левандовски выиграл с «Барселоной» три чемпионата Испании, Кубок и три Суперкубка страны, на его счету 120 голов в 193 матчах. В сборной Польши он забил 89 голов в 167 матчах (рекордсмен по обоим показателям).
«Чикаго Файр» идет третьим в Восточной конференции, уступая только «Нэшвиллу» и «Интер Майами». Сезон MLS возобновится в июле.