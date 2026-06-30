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«Реал» объявил о решении оставить Нико Паса в «Комо»

Воспитанник «Реала» Нико Пас продолжит выступать за «Комо».

Источник: Getty Images

Мадридский клуб по просьбе игрока принял решение оставить его в итальянском клубе, однако после завершения сезона-2026/27 у «сливочных» возникнет одностороннее право выкупить Паса. Об этом сообщается на официальном сайте «Реала».

«Комо» приобрел Паса у «Реала» летом 2024 года, получив 50% прав на игрока. По данным инсайдеров, этим летом «Реал» хотел активировать опцию выкупа 21-летнего игрока за 9 млн евро. Однако после изъявления желания самого Паса остаться в «Комо» итальянский клуб согласовал приобретение 100% прав на хавбека за 60 млн евро. Мадридцы смогут обратно выкупить Паса летом 2027 года за 80 млн евро.

В прошедшем сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.