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Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

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Источник: Getty Images

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону. Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят. Футбол — такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной. Естественно, больше переживаю за своих ребят (игроков “ПСЖ”. — прим. Sport24) и с удовольствием смотрю футбол», — заявил Сафонов в интервью «Чемпионату».

На ЧМ-2026 выступают 15 футболистов «ПСЖ»: Ли Кан Ин (Южная Корея), Маркиньос (Бразилия), Ашраф Хакими (Марокко), Виллиан Пачо (Эквадор), Халил Айяри (Тунис), Фабиан Руис (Испания), Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери, Дезире Дуэ, Люка Эрнандес (все — Франция), Ибрагим Мбайе (Сенегал), Жоау Невеш, Витинья, Нуну Мендеш (все — Португалия).

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