Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону. Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят. Футбол — такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной. Естественно, больше переживаю за своих ребят (игроков “ПСЖ”. — прим. Sport24) и с удовольствием смотрю футбол», — заявил Сафонов в интервью «Чемпионату».