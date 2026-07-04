Аршавин объяснил, что ему дал опыт выступлений за «Арсенал»

«Опыт в “Арсенале” изменил. Я играл с лучшими футболистами и против лучших футболистов. Увидел, как работает лига, клуб, какие критерии. Увидел, как все должно быть устроено. Понятно, что и за бугром есть минусы», — передает слова Аршавина корреспондент «РБ Спорт».