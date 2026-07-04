Аршавин объяснил, что ему дал опыт выступлений за «Арсенал»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Аршавин по ходу фан-встречи на Дне Московского спорта заявил, что опыт игры за «канониров» позволил ему лучше понять, как функционируют ведущие топ-клубы Европы.
«Опыт в “Арсенале” изменил. Я играл с лучшими футболистами и против лучших футболистов. Увидел, как работает лига, клуб, какие критерии. Увидел, как все должно быть устроено. Понятно, что и за бугром есть минусы», — передает слова Аршавина корреспондент «РБ Спорт».
В общей сложности Аршавин, выступавший за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, провел за «канониров» 144 матча, записав себе в актив 31 мяч и 45 голевых передач.