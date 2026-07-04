Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Марокко
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.95
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.78
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:4
Австралия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2

Аршавин объяснил, что ему дал опыт выступлений за «Арсенал»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, что ему дал опыт выступлений за лондонский «Арсенал».

Все новости футбола в МАКС
Источник: Рейтинг Букмекеров

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Аршавин по ходу фан-встречи на Дне Московского спорта заявил, что опыт игры за «канониров» позволил ему лучше понять, как функционируют ведущие топ-клубы Европы.

«Опыт в “Арсенале” изменил. Я играл с лучшими футболистами и против лучших футболистов. Увидел, как работает лига, клуб, какие критерии. Увидел, как все должно быть устроено. Понятно, что и за бугром есть минусы», — передает слова Аршавина корреспондент «РБ Спорт».

В общей сложности Аршавин, выступавший за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, провел за «канониров» 144 матча, записав себе в актив 31 мяч и 45 голевых передач.