«Елимай» с минимальным счетом обыграл «Кызыл-Жар» в матче Премьер-Лиги

По итогам встречи «Елимай» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кызыл-Жар» с 15 баллами располагается на 12-й строчке. Клуб из Петропавловска потерпел пятое поражение подряд. В следующем матче «Кызыл-Жар» 19 июля в 16:00 мск примет «Тобол», а «Елимай» 9 июля в 19:00 мск сыграет на выезде против «Алашкерта» в квалификации Лиги конференций.