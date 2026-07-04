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«Елимай» с минимальным счетом обыграл «Кызыл-Жар» в матче Премьер-Лиги

Матч регулярного сезона чемпионата Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Елимаем» завершился победой гостей со счетом 0:1. Встреча прошла на стадионе «Stadion Karasay» в Петропавловске (Казахстан).

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Источник: Рейтинг Букмекеров

В первом тайме команды не забили мячей. Единственный гол в матче гости забили на 70-й минуте встречи. Этот мяч установил окончательный счет поединка и позволил клубу из Семея набрать три очка.

Котировка на итоговый счет 0:1 в пользу «Елимая» составляла 8,00. Букмекеры считали, что шансы команд на успех примерно равны: победа гостей предлагалась за 2,44, на успех хозяев давали 2,89, а ничья котировалась за 3,40.

Поставить на тотал меньше 2,5 в этом матче можно было с коэффициентом 1,75. Линия «обе забьют — нет» принималась букмекерами за 1,90.

По итогам встречи «Елимай» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кызыл-Жар» с 15 баллами располагается на 12-й строчке. Клуб из Петропавловска потерпел пятое поражение подряд. В следующем матче «Кызыл-Жар» 19 июля в 16:00 мск примет «Тобол», а «Елимай» 9 июля в 19:00 мск сыграет на выезде против «Алашкерта» в квалификации Лиги конференций.

Кызыл-Жар
0:1
Первый тайм: 0:0
Елимай
Футбол, Казахстан, 16-й тур
4.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Karasai
Главные тренеры
Андрей Карпович
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