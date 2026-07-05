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Лучший бомбардир в истории российского футбола Дзюба категорически отказался от продолжения карьеры в Белоруссии

Известный нападающий Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, категорически отказался от продолжения карьеры в Белоруссии.

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Источник: Sport24

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет действующий чемпион Белоруссии по футболу «МЛ Витебск».

Сегодня, 4 июля, блогер Андрей Евтушенко поинтересовался у Дзюбы его мнением по поводу такого варианта развития карьеры.

«Не, не, вообще. Белоруссия — точно нет», — решительно ответил 37-летний нападающий.

23 мая было объявлено, что Дзюба завершает выступления в «Акроне». Артем с 248 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в настоящее время находится в статусе свободного агента. 22 августа ему исполнится 38 лет.

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