Лучший бомбардир в истории российского футбола Дзюба категорически отказался от продолжения карьеры в Белоруссии

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет действующий чемпион Белоруссии по футболу «МЛ Витебск».
Сегодня, 4 июля, блогер Андрей Евтушенко поинтересовался у Дзюбы его мнением по поводу такого варианта развития карьеры.
«Не, не, вообще. Белоруссия — точно нет», — решительно ответил 37-летний нападающий.
23 мая было объявлено, что Дзюба завершает выступления в «Акроне». Артем с 248 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в настоящее время находится в статусе свободного агента. 22 августа ему исполнится 38 лет.
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