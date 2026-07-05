«Краснодар» Галицкого покупает яркого бразильца, Месси и Возинья станут одноклубниками. Трансферы и слухи дня

Что в России
Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» стал игроком «Арсенала»
Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» нападающий Тимур Жамалетдинов стал игроком тульского «Арсенала».
29-летний форвард — воспитанник московских «Локомотива» и ЦСКА. В составе армейского клуба он становился серебряным призером чемпионата страны, побеждал в Суперкубке России, играл и забивал мячи в Лиге чемпионов. Также Жамалетдинов выступал за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», ярославский «Шинник», «Знамя Труда» и «Челябинск».
«Приветствуем форварда в “Арсенале”, желаем ярких матчей и результативной игры в нашей команде!» — говорится в заявлении клуба.
Минувший сезон Жамалетдинов провел в «Челябинске».
Агент опроверг уход Чавеса из «Динамо»
Клаудио Курти, агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, отреагировал на слухи о возможном переходе мексиканца в «Америку».
Ранее издание Fox Sports MX сообщило, что переход уже согласован.
«Ничего особенного. Это всего лишь журналистские спекуляции. Луис сосредоточен на чемпионате мира», — сказал Курти Metaratings.ru.
Названа трудность для перехода Умярова из «Спартака» в «Севилью»
Итальянский журналист Маттео Моретто, имеющий почти 500 тысяч подписчиков в социальной сети Х, рассказал о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в испанскую «Севилью».
«Наиль был в списках “Севильи”, но разрыв в финансовых возможностях клубов делает трансфер затруднительным. Умяров, чей контракт действует до 2029 года, также привлек интерес нескольких испанских и итальянских клубов», — написал Моретто.
В прошлом сезоне 26-летний Наиль Умяров провел за «Спартак» 39 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7,5 миллиона евро.
«Краснодар» покупает полузащитника «Крузейро» Кристиана за 10 млн евро
Полузащитник бразильского «Крузейро» Кристиан продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает ESPN Brazil.
По данным источника, футбольный клуб «Краснодар» договорился о покупке Кристиана за 10 миллионов евро. Сейчас полузащитник находится в России, чтобы уладить последние детали трансфера.
В этом сезоне 25-летний Кристиан выступил довольно ярко. Он провел за «Крузейро» 33 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
Что в мире
Дуглас Коста стал одноклубником Балотелли в ОАЭ
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» Дуглас Коста будет играть в ОАЭ.
О переходе 35-летнего бразильского футболиста объявил дубайский клуб «Аль-Иттифак».
Предыдущий клубом Дугласа Сантоса был итальянский «Кьево», выступающий в Серии D.
В «Аль-Иттифаке» экс-игрок сборной Бразилии будет выступать вместе со скандальным итальянским нападающим Марио Балотелли.
«Интер Майами» хочет подписать Возинью
Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья после яркого выступления на чемпионате мира 2026 года может получить неожиданный вариант продолжения карьеры.
По информации AS, 40-летним вратарем интересуется «Интер Майами» — действующий чемпион МЛС, за который выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Для Возиньи такой переход стал бы особенно символичным: ранее он называл аргентинца своим кумиром.
Сделка пока не закрыта, однако, как утверждает источник, намерения американского клуба выглядят серьезными.
На ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде стала одной из самых ярких сенсаций турнира и доставила немало проблем Аргентине в 1/16 финала. Действующие чемпионы мира смогли пройти африканскую команду только в дополнительное время — 3:2.
Сейчас Возинья находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Шавешем», выступающим во втором дивизионе Португалии, подошел к концу.