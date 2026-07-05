«Краснодар» Галицкого покупает яркого бразильца, Месси и Возинья станут одноклубниками. Трансферы и слухи дня

29-летний форвард — воспитанник московских «Локомотива» и ЦСКА. В составе армейского клуба он становился серебряным призером чемпионата страны, побеждал в Суперкубке России, играл и забивал мячи в Лиге чемпионов. Также Жамалетдинов выступал за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», ярославский «Шинник», «Знамя Труда» и «Челябинск».