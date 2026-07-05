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«Краснодар» Галицкого покупает яркого бразильца, Месси и Возинья станут одноклубниками. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Что в России

Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» стал игроком «Арсенала»

Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» нападающий Тимур Жамалетдинов стал игроком тульского «Арсенала».

29-летний форвард — воспитанник московских «Локомотива» и ЦСКА. В составе армейского клуба он становился серебряным призером чемпионата страны, побеждал в Суперкубке России, играл и забивал мячи в Лиге чемпионов. Также Жамалетдинов выступал за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», ярославский «Шинник», «Знамя Труда» и «Челябинск».

«Приветствуем форварда в “Арсенале”, желаем ярких матчей и результативной игры в нашей команде!» — говорится в заявлении клуба.

Минувший сезон Жамалетдинов провел в «Челябинске».

Агент опроверг уход Чавеса из «Динамо»

Клаудио Курти, агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, отреагировал на слухи о возможном переходе мексиканца в «Америку».

Ранее издание Fox Sports MX сообщило, что переход уже согласован.

«Ничего особенного. Это всего лишь журналистские спекуляции. Луис сосредоточен на чемпионате мира», — сказал Курти Metaratings.ru.

Названа трудность для перехода Умярова из «Спартака» в «Севилью»

Итальянский журналист Маттео Моретто, имеющий почти 500 тысяч подписчиков в социальной сети Х, рассказал о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в испанскую «Севилью».

«Наиль был в списках “Севильи”, но разрыв в финансовых возможностях клубов делает трансфер затруднительным. Умяров, чей контракт действует до 2029 года, также привлек интерес нескольких испанских и итальянских клубов», — написал Моретто.

В прошлом сезоне 26-летний Наиль Умяров провел за «Спартак» 39 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7,5 миллиона евро.

«Краснодар» покупает полузащитника «Крузейро» Кристиана за 10 млн евро

Полузащитник бразильского «Крузейро» Кристиан продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает ESPN Brazil.

По данным источника, футбольный клуб «Краснодар» договорился о покупке Кристиана за 10 миллионов евро. Сейчас полузащитник находится в России, чтобы уладить последние детали трансфера.

В этом сезоне 25-летний Кристиан выступил довольно ярко. Он провел за «Крузейро» 33 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Что в мире

Дуглас Коста стал одноклубником Балотелли в ОАЭ

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» Дуглас Коста будет играть в ОАЭ.

О переходе 35-летнего бразильского футболиста объявил дубайский клуб «Аль-Иттифак».

Предыдущий клубом Дугласа Сантоса был итальянский «Кьево», выступающий в Серии D.

В «Аль-Иттифаке» экс-игрок сборной Бразилии будет выступать вместе со скандальным итальянским нападающим Марио Балотелли.

«Интер Майами» хочет подписать Возинью

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья после яркого выступления на чемпионате мира 2026 года может получить неожиданный вариант продолжения карьеры.

По информации AS, 40-летним вратарем интересуется «Интер Майами» — действующий чемпион МЛС, за который выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Для Возиньи такой переход стал бы особенно символичным: ранее он называл аргентинца своим кумиром.

Сделка пока не закрыта, однако, как утверждает источник, намерения американского клуба выглядят серьезными.

На ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде стала одной из самых ярких сенсаций турнира и доставила немало проблем Аргентине в 1/16 финала. Действующие чемпионы мира смогли пройти африканскую команду только в дополнительное время — 3:2.

Сейчас Возинья находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Шавешем», выступающим во втором дивизионе Португалии, подошел к концу.