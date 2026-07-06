Почему в США футбол называют соккером? Во всем виноваты студенты Оксфорда

Иногда, когда хотят как-нибудь презрительно-высокомерно отозваться о США и местной спортивной культуре, в ход идет аргумент «да у них там футбол называют соккером». Что с них взять, несчастных, если они даже название лучшей и самой популярной игры с мячом так исковеркали, а футбол у них там только американский.
Но откуда и как появилось слово «соккер»? И почему в США используют именно этот термин? И раз уж Соединенные Штаты — одни из хозяев ЧМ-2026, нужно, наконец, прояснить этот вопрос. Тем более что это и вправду занимательная история.
От Шекспира до паба в Лондоне
Игры с мячом, которые можно считать некими прообразами современного футбола, — забава достаточно древняя. Мы знаем о флорентийском футболе в Италии, чем-то схожем у ацтеков и майя, и так далее. Это же касается и Британии. В 1314 году английский король Эдуард II своим указом запретил играть в футбол, поскольку «в городе поднимается сильный шум из-за толкотни вокруг больших мячей, что может привести ко многим бедам — упаси нас от этого Господь». В Шотландии чуть более 100 лет спустя, в 1424 году, появился свой запрет: «Король запрещает кому-либо играть в футбол под угрозой штрафа в четыре пенса в пользу местного феодала». Футбол упоминается даже у Уильяма Шекспира в «Короле Лире» — там одного из персонажей называют «подлым футболистом».
В середине XIX века игра, цель которой — занести мяч в ворота или зачетную зону, — стала неотъемлемой частью жизни английских университетов и старших школ. Ну и далее хорошо известная история из справочников и энциклопедий: было несколько попыток унифицировать и кодифицировать правила. Наконец, в 1863 году состоялось собрание в лондонской таверне «Фримэйсонс», где все это окончательно регламентировали и создали Футбольную ассоциацию.
Впрочем, как известно, не все приняли этот новый свод правил. Продолжали существовать и другие вариации игры — те, в которых мяч можно было брать в руки и бежать с ним. То есть то, что впоследствии стало современным регби — название это, собственно, происходит от английской школы-интерната, где практиковался этот вид игры.
Лингвистические игры
Но тогда, в 1860-е, это все именовалось футболом. Однако были нюансы. То, что выросло затем в современный футбол, называлось association football, то есть футбол по правилам ассоциации. Другой же вариант игры называли rugby football, то есть регби-футбол — футбол по правилам школы Регби. И это стало современным регби. Кстати, до сих пор регбийные федерации в Англии и Ирландии официально называются союзами регби-футбола.
А дальше начинается занимательная лингвистика. Футбол, как и регби, в 1880-е годы — спорт еще преимущественно университетский, а далеко не народно-пролетарский. И среди студентов Оксфорда в то время существовала привычка сокращать слова, добавляя к ним окончание «er». Например, brekker вместо breakfast («завтрак») или rugger вместо rugby. И слово soccer возникло таким же способом — как сокращение от association. Почему не от первого слога? Тогда получалось бы asser — слово неприличное и неприемлемое для хорошо воспитанных юношей из зажиточных семей (ass в английском языке — это «задница»). Окончание, а вернее, суффикс «er» придает словам оттенок небрежности и непринужденности, то есть soccer — это что-то типа «футбольчик».
В Австралии тоже зовут футбол соккером
Футбол и регби распространялись по миру, а вместе с ними распространялось и слово «соккер». Оно стало популярным там, где есть свои версии футбола, — не только в США, но и, например, в Ирландии, где есть гэльский футбол, или в Австралии, где есть своя разновидность этого спорта. К слову, оригинальное название американского футбола, который зародился в конце XIX века и был миксом классического футбола и регби, — gridiron football. Однако довольно быстро первое слово — «гридирон» — было забыто и вышло из употребления, остался только «футбол». И слово «соккер» в Австралии или США просто помогало избежать путаницы — произнося его, ты имел в виду совершенно конкретный спорт.
Да-да, в Австралии тоже называют привычный нам футбол «соккером», а термин «футбол» — он для своего, австралийского, пользующегося там бешеной популярностью. И даже прозвище национальной футбольной сборной — «Соккеруз». Но Австралия, при всем уважении, — далеко, тогда как США — глобальная супердержава, распространяющая свое влияние, в том числе культурное, по всему миру, как ты к этому ни относись. Так что неудивительно, что слово «соккер» ассоциируется исключительно со Штатами и многие считают его американским.
Соккер как часть британской культуры
Хотя сложно придумать более британское слово, особенно учитывая его оксфордское происхождение. И, кстати, долгое время оно было довольно употребительным в Англии.
«Когда я рос в Англии в 1960−70-е годы, слово “соккер” было абсолютно нормальным», — рассказывал ВВС Штефан Шиманьски, один из авторов знаменитой книги «Футболономика».
Кстати, в оригинале она называется именно «Soccernomics», а не «Footballnomics». И известнейший английский журнал о футболе, основанный в 1960 году, называется World Soccer.
Популярная компьютерная игра от японской студии Konami называется Pro Evolution Soccer (PES).
Есть и другие примеры. Так, автобиография знаменитого валлийского форварда 1950−60-х Джона Чарльза называется «Король соккера» (King of Soccer), а книга легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби — «Соккер на вершине. Моя жизнь в футболе» (Soccer at the Top: My Life in Football).
Шиманьски вместе со своей коллегой Зилке-Марией Вейнек провели исследование, которое показало, что британские газеты и журналы активно использовали слово «соккер» вплоть до 1980-х. Своего рода синоним, с помощью которого можно было разнообразить письменную речь. Но в последние несколько десятилетий это сошло на нет, хотя еще пару лет назад на британских телеканалах были передачи с названием Soccer Saturday.
Что касается США, то согласно исследованию The New York Times термины «футбол» (вернее, association football) и «соккер» использовались более или менее на равных вплоть до начала 1970-х, когда начался резкий взлет популярности американского футбола, который быстро стал видом спорта номер один в стране. И начиная с этого времени, говоря о привычном нам футболе, почти всегда используется слово «соккер». И даже местная федерация, начиная с 1945 года, называется USA Soccer (хотя изначально, при своем основании в 1915 году, она была федерацией association football).
И, учитывая, что американский футбол в США сейчас — это даже больше, чем спорт, а слово «соккер» стало частью культуры, то в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.
Дмитрий Гирин