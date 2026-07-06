Почему в США футбол называют соккером? Во всем виноваты студенты Оксфорда

Футбол и регби распространялись по миру, а вместе с ними распространялось и слово «соккер». Оно стало популярным там, где есть свои версии футбола, — не только в США, но и, например, в Ирландии, где есть гэльский футбол, или в Австралии, где есть своя разновидность этого спорта. К слову, оригинальное название американского футбола, который зародился в конце XIX века и был миксом классического футбола и регби, — gridiron football. Однако довольно быстро первое слово — «гридирон» — было забыто и вышло из употребления, остался только «футбол». И слово «соккер» в Австралии или США просто помогало избежать путаницы — произнося его, ты имел в виду совершенно конкретный спорт.