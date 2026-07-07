Новый конкурент Сафонова. «ПСЖ» подписал 18-летнего вратаря Лонгони из Италии

Алессандро не скрывал эмоций. «Это возможность проверить себя и тренироваться под руководством великолепного тренерского штаба вместе с футболистами мирового уровня на одной из самых современных тренировочных баз. Мы говорим о команде, которая выиграла две Лиги чемпионов за последние два года. Это великий клуб: за последние 20 лет он добился огромного прогресса. Убежден, что в “ПСЖ” у меня будет возможность продолжить развиваться — как вратарю и человеку», — приводит слова Лонгони пресс-служба парижского гранда.