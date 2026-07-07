Новый конкурент Сафонова. «ПСЖ» подписал 18-летнего вратаря Лонгони из Италии

«ПСЖ» провел сразу два вратарских трансфера за день — отправил голкипера Ренато Марина в аренду в португальский «Насьонал», а на замену ему подписал 18-летнего воспитанника «Милана» Алессандро Лонгони. Контракт с новым конкурентом россиянина Матвея Сафонова рассчитан до лета 2031 года.
«Один из самых перспективных вратарей своего поколения»
19-летний Марин в прошлом сезоне был третьим вратарем «ПСЖ». Бразилец остался в тени дуэли Сафонова и Люка Шевалье — вышел на поле лишь в трех матчах. Чтобы молодой голкипер мог получить больше игровой практики, парижане отправили его в годичную аренду в «Насьональ» — соглашение, как отмечается, не предусматривает права выкупа.
Чемпионы Франции не стали затягивать и сразу же пополнили вратарскую линию молодым новичком — объявили о подписании 18-летнего Лонгони. Уроженец Комо перешел в статусе свободного агента после окончания контракта с «Миланом» и будет выступать под 16-м номером.
Алессандро не скрывал эмоций. «Это возможность проверить себя и тренироваться под руководством великолепного тренерского штаба вместе с футболистами мирового уровня на одной из самых современных тренировочных баз. Мы говорим о команде, которая выиграла две Лиги чемпионов за последние два года. Это великий клуб: за последние 20 лет он добился огромного прогресса. Убежден, что в “ПСЖ” у меня будет возможность продолжить развиваться — как вратарю и человеку», — приводит слова Лонгони пресс-служба парижского гранда.
«Известный своими надежными действиями в воротах и отличной игрой ногами, Лонгони постепенно зарекомендовал себя как один из самых перспективных вратарей своего поколения в Италии», — подчеркнули в пресс-службе «ПСЖ».
У Алессандро есть опыт выступлений в юношеской лиге УЕФА. За команду «Милана» U20 он провел 38 матчей, в которых пропустил 45 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Также на счету новичка «ПСЖ» 36 игр за молодежные сборные Италии разных возрастов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Шевалье уезжает?
В сезоне-2025/26 «ПСЖ» вновь стал первым в чемпионате Франции и второй год подряд победил в Лиге чемпионов. Сафонов начинал ту кампанию в глубоком запасе, но к зиме выиграл конкуренцию у француза Шевалье и стал железным первым номером.
Как сообщал Le Parisien, Матвей убедил руководство парижан своими действиями на поле, поэтому сохранит за собой место основного голкипера и на следующий сезон. А вот будущее Шевалье остается под вопросом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз всерьез рассматривает вариант со сменой клуба ради регулярной игровой практики.
Впрочем, возможный уход Шевалье не означает, что Сафонова оставят наедине с юным Лонгони. По данным L'Equipe, одним из кандидатов на замену французу считается голкипер «Порту» Диогу Кошта.
Егор Сергеев