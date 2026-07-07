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Новый конкурент Сафонова. «ПСЖ» подписал 18-летнего вратаря Лонгони из Италии

Чтобы Матвей не расслаблялся.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» провел сразу два вратарских трансфера за день — отправил голкипера Ренато Марина в аренду в португальский «Насьонал», а на замену ему подписал 18-летнего воспитанника «Милана» Алессандро Лонгони. Контракт с новым конкурентом россиянина Матвея Сафонова рассчитан до лета 2031 года.

«Один из самых перспективных вратарей своего поколения»

19-летний Марин в прошлом сезоне был третьим вратарем «ПСЖ». Бразилец остался в тени дуэли Сафонова и Люка Шевалье — вышел на поле лишь в трех матчах. Чтобы молодой голкипер мог получить больше игровой практики, парижане отправили его в годичную аренду в «Насьональ» — соглашение, как отмечается, не предусматривает права выкупа.

Чемпионы Франции не стали затягивать и сразу же пополнили вратарскую линию молодым новичком — объявили о подписании 18-летнего Лонгони. Уроженец Комо перешел в статусе свободного агента после окончания контракта с «Миланом» и будет выступать под 16-м номером.

Алессандро не скрывал эмоций. «Это возможность проверить себя и тренироваться под руководством великолепного тренерского штаба вместе с футболистами мирового уровня на одной из самых современных тренировочных баз. Мы говорим о команде, которая выиграла две Лиги чемпионов за последние два года. Это великий клуб: за последние 20 лет он добился огромного прогресса. Убежден, что в “ПСЖ” у меня будет возможность продолжить развиваться — как вратарю и человеку», — приводит слова Лонгони пресс-служба парижского гранда.

Лонгони — воспитанник «Милана». Он попал в академию россонери в возрасте девяти лет и прошел путь до резервной команды, а в 2024 году подписал свой первый профессиональный контракт.

«Известный своими надежными действиями в воротах и отличной игрой ногами, Лонгони постепенно зарекомендовал себя как один из самых перспективных вратарей своего поколения в Италии», — подчеркнули в пресс-службе «ПСЖ».

У Алессандро есть опыт выступлений в юношеской лиге УЕФА. За команду «Милана» U20 он провел 38 матчей, в которых пропустил 45 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Также на счету новичка «ПСЖ» 36 игр за молодежные сборные Италии разных возрастов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Шевалье уезжает?

В сезоне-2025/26 «ПСЖ» вновь стал первым в чемпионате Франции и второй год подряд победил в Лиге чемпионов. Сафонов начинал ту кампанию в глубоком запасе, но к зиме выиграл конкуренцию у француза Шевалье и стал железным первым номером.

Как сообщал Le Parisien, Матвей убедил руководство парижан своими действиями на поле, поэтому сохранит за собой место основного голкипера и на следующий сезон. А вот будущее Шевалье остается под вопросом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз всерьез рассматривает вариант со сменой клуба ради регулярной игровой практики.

Интерес к вратарю есть. По данным PSG Report, Люка может перейти в «Астон Виллу», где его рассматривают в качестве замены аргентинцу Эмилиано Мартинесу, который собирается, а «Ювентус».

Впрочем, возможный уход Шевалье не означает, что Сафонова оставят наедине с юным Лонгони. По данным L'Equipe, одним из кандидатов на замену французу считается голкипер «Порту» Диогу Кошта.

Егор Сергеев