«Реал» осудил сенатора Парагвая за расистские высказывания в адрес Мбаппе

«Реал Мадрид» выражает свое самое решительное осуждение отвратительным расистским и ксенофобским высказываниям, сделанным парагвайским сенатором Селесте Амарильей в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе. Такому поведению, разжигающему ненависть, нет места в обществе. Футбол и спорт — это арены равенства и солидарности, и мы продолжим работать над тем, чтобы расизм, ксенофобия и насилие были искоренены навсегда«, — говорится в заявлении “Реала”, опубликованном на официальном сайте сливочных.