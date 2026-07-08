«Реал» затеял радикальную перестройку состава. Кого следующим купят мадридцы?

После двух сезонов без крупных титулов «Реал» решил поменять курс на трансферном рынке. В последние годы клуб чаще покупал молодых игроков вроде Арды Гюлера, Эндрика, Дина Хейсена и других, а этим летом мадридцы уже приобрели четырех вполне сформировавшихся футболистов и, судя по всему, не собираются останавливаться.
Трансферы на выход
Давид Алаба последние несколько лет боролся с травмами, часто был недоступен и мало играл. Его уход логичен, но расстались футболист и «Реал» на хорошей ноте. Все-таки для победы в Лиге чемпионов-2022 австриец сделал немало. Пока непонятно, где Алаба продолжит карьеру. В слухах назывались «Ювентус» и «Милан», но есть и варианты с МЛС или Саудовской Аравией.
С Дани Карвахалем похожая история. После невероятного сезона-2023/2024 испанец получил серьезную травму, выбыл почти на год и так и не смог вернуть прежние кондиции. Финиш его «королевской» карьеры — это травмы, не лучшие выступления на поле, а еще провал в роли капитана. Игроком интересуется «Интер», но есть и предложения из США, Саудовской Аравии и Катара.
Уход Дани Себальоса мог состояться куда раньше, но «Реал» никак не мог получить нужную сумму от «Бетиса», куда так рьяно хотел вернуться испанский полузащитник. Ситуацию усугубили слухи, что именно Себальоса связывали с утечками информации из мадридской раздевалки. Дальнейшее присутствие игрока в клубе стало почти невозможным, поэтому стороны договорились о расторжении контракта. Сейчас Дани согласовывает личные условия с севильским клубом, процесс и здесь затянулся, а на горизонте появился вариант с «Аяксом».
Усиление обороны
Все началось с довольно неожиданного инсайда о переходе правого защитника «Интера» Дензела Дюмфриса в «Реал». Сумма, по сообщениям СМИ, составила всего 20 миллионов евро. Кажется, это очень дешево за такого игрока, но нужно понимать, что Дензелу уже 30 лет и в Мадрид он приходит, скорее всего, на скамейку.
Дензел, вероятно, будет сидеть под Трентом Александром-Арнолдом, но точно получит немало минут. Англичанин — слишком сложный типаж футболиста, особенно для философии Моуринью. Возможно, англичанин не сможет сразу адаптироваться к игре при новом тренере, а вот Дюмфрис как раз более понятный португальскому специалисту игрок. Он будет полезен на контратаках, даст ширину в нападении и сможет пользоваться пространством. Не исключено, что голландец будет появляться даже на позиции правого вингера, учитывая проблемы «Реала» в этой зоне и травму Родриго.
Затем почти сразу было объявлено, что в «Реал» без компенсации перейдет центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Слухи о его переходе ходили еще в начале прошлого сезона, но после игрового спада разговоры притихли. И все же сделка состоялась.
Конате провел не лучший сезон, но то же самое можно сказать почти обо всех футболистах «Ливерпуля». Ранее француз несколько лет держал очень высокий уровень, и в Мадриде у него будет шанс снова проявить себя. Учитывая травмы Милитао и возраст Рюдигера, Ибраима может стать основным игроком уже с начала сезона.
Перехват двух звезд у конкурентов
Неделю спустя случился еще один неожиданный трансфер: в «Реал» из «Манчестер Сити» перешел Бернарду Силва. Здесь мадридцы в своем стиле в последний момент перехватили игрока у конкурентов. Обсуждалось, что португалец хочет перейти в испанский клуб, но сначала среди кандидатов назывались «Барселона» и «Атлетико». В итоге Силва оказался в команде Моуринью, причем сделку оформили очень быстро.
Силва провел отличный сезон в «Манчестер Сити» и ушел только потому, что захотел быть ближе к дому. За время при Гвардиоле он перепробовал множество ролей и прекрасно справлялся почти с любыми тренерскими указаниями. Такого футболиста хотел бы иметь почти любой специалист. Неизвестно, будет ли Бернарду игроком основы: многое зависит от будущих трансферов и схемы, которую выберет Моуринью. Но он всегда будет тем, кто залатает любую дыру в составе, будь то центр или фланг. Игровое время у него будет, и немало.
Кукурелья явно приходит на роль основного левого защитника. Альваро Каррерас теперь будет бороться за минуты, будучи запасным. Он хорошо начал сезон при Хаби Алонсо, но весной, уже при Арбелоа, потерял себя. Даже были слухи, что он может уйти, однако, судя по последним инсайдам, он остается и будет конкурировать с Марком. Время у него еще есть.
Потенциальные будущие трансферы
Сейчас активная работа «Реала» по входящим трансферам временно поставлена на паузу. Клуб намерен сначала продать нескольких игроков, а уже затем продолжить обновлять состав. И тут витает множество слухов, которые мы отразили в следующей таблице.
Оборона
«Реал» точно хочет еще одного центрального защитника — желательно такого, кто при необходимости способен сыграть и на фланге. Сначала часто назывался Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии», но из-за травмы, полученной на ЧМ-2026, сделку отложили. Немец вернется на поле только по ходу осени.
Именно поэтому главным кандидатом сейчас считается Алессандро Бастони из «Интера». Уникальный защитник, но смущает то, что почти всю карьеру он играет в схеме с тремя центральными. Такая структура позволяет ему активно выходить вперед и прикрывает его слабые стороны без мяча. Непонятно, будет ли Бастони так же хорош в паре центральных защитников.
Уход Франа Гарсии решен: по данным Фабрицио Романо, он скоро окажется в «Бетисе». Рауль Асенсио провел разочаровывающий сезон. Клуб не горит желанием сохранять его в составе, но сам испанец готов остаться и доказать Моуринью свою ценность. Может быть, у него получится, но, судя по всему, он почти не будет играть.
С Ферланом Менди ситуация сложнее. Из-за очередной травмы его трудно куда-то продать. Возможно, с ним тоже попробуют договориться о расторжении контракта, но далеко не факт. Да и непонятно, кому он сейчас вообще нужен с таким здоровьем.
Полузащита
С конца прошлого сезона тянется сага о том, что Энцо Фернандес хочет уйти из «Челси» и перейти в «Реал». Однако лондонцы не хотят просто так отпускать одного из своих главных игроков и просят у Флорентино Переса порядка 140 миллионов евро. Дороговато даже для «Реала». Во многом поэтому последние сообщения говорят, что аргентинец никуда не уйдет, а руководство мадридского клуба даже публично заявило, что не пытается купить игрока и хочет положить конец этим слухам. Но все может поменяться в любой момент. Моуринью, если верить инсайдерам, действительно нравится этот футболист, да и сам Фернандес хочет в Мадрид.
Наиболее вероятная продажа — Эдуардо Камавинга. Француз перестал прогрессировать, а его глупая красная карточка в матче с «Баварией» разозлила многих. Клуб не против продать игрока, но форсировать сделку не будет — ждет достойного предложения.
Не стоит исключать и уход Орельена Тчуамени. После драки с Федерико Вальверде возникло ощущение, что этим двоим будет сложно одновременно находиться в одной команде. По сообщениям инсайдеров, Моуринью верит в уругвайца и видит его одним из важнейших игроков команды. А значит, на выход может пойти Тчуамени — с учетом того, что Жозе хочет перестроить профили полузащитников и сделать ставку на более креативных опорников. Французом интересуется «Манчестер Юнайтед», но конкретных шагов пока не было сделано.
Ну, а еще «Реал», почти как и все топ-клубы Европы, заинтересовался молодым дарованием сборной Марокко Айюбом Буадди, который очаровал многих в стартовом матче ЧМ-2026 с Бразилией.
Нападение
Атакующая зона «Реала» может вообще не измениться этим летом. Но если работа в этой линии начнется, то возможен целый каскад трансферов.
Клуб до сих пор не договорился об условиях нового контракта с Винисиусом. Эта история тянется долго, и пока не видно, как стороны могут прийти к компромиссу. Соглашение бразильца действует до лета 2027 года, а «Реал» ни в коем случае не допустит ситуации, при которой Вини может уйти бесплатно. Так что, если этим летом новый контракт не будет подписан, ждите взрыв трансферного рынка.
Гонсало Гарсии и Франко Мастантуоно явно нужна игровая практика для развития. Здесь может подоспеть «Фулхэм», который недавно объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером. По сообщениям инсайдеров, он хочет воспользоваться связями в Мадриде и взять игроков «Реала», пусть даже только в аренду.
Трансферы из области фантастики
Приобретения в атаку возможны, но не ожидаемы. Флорентино Перес очень хочет купить Майкла Олисе, но «Бавария» не собирается продавать его ни за какие деньги. Возможно, все это превратится в многолетнюю сагу, как с Килианом Мбаппе, где каждое лето мадридский клуб будет пытаться купить звездного француза. Правда, как и в случае с Энцо, «Реал» уже публиковал заявление, где опроверг слухи о попытке купить Олисе. Но мы сами понимаем, что это ничего не значит. Плюс некоторые инсайдеры заявляли, что сам Майкл задумался о потенциальном переезде в Мадрид.
«Реал» также публиковал заявление о Хулиане Альваресе, и оно было совсем странным. Перес во время предвыборной кампании пообещал, что сделает предложение на 150 миллионов, чтобы купить нового «галактико». Все гадали, кто же этот игрок, и, скорее всего, сходились на Олисе. Но затем, после победы на выборах, мадридский клуб сообщил, что направил предложение на 150 миллионов «Атлетико» с целью купить Альвареса, который до этого даже не фигурировал в слухах о потенциальном переходе.
Было ощущение, что это заявление сделали, чтобы продемонстрировать: Перес сдержал обещание, предложение он сделал, значит, не соврал. Но все это вообще не выглядело так, будто «Реал» правда хочет купить аргентинского нападающего. Сам Хулиан уже публично говорит, что хочет уйти из «Атлетико», за ситуацией пристально следит «Барселона». Но вдруг и здесь мадридцы подсуетятся и уведут игрока себе?
Более чем фантастика — Эрлинг Холанн. Напомню, что соперник Переса на выборах Энрике Рикельме сообщил, что в случае победы он осуществит трансфер норвежца. Это было шокирующее заявление, которое потом пришлось опровергать окружению форварда «Манчестер Сити». До сих пор непонятно, действительно ли Рикельме имел устную договоренность с Холанном или нет. Но если вдруг да и форвард правда хочет в Мадрид, то почему бы Флорентино не сделать такой трансфер?
В общем, есть четкое ощущение, что трансферная кампания «Реала» этим летом еще далека от завершения. Будет очень много слухов, а еще готовьтесь к совершенно неожиданным поворотам. Клуб настроен на серьезную перестройку и готов к решительным действиям. Мадрид нуждается в титулах.
Андрей Антсон