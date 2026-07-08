«Реал» затеял радикальную перестройку состава. Кого следующим купят мадридцы?

С конца прошлого сезона тянется сага о том, что Энцо Фернандес хочет уйти из «Челси» и перейти в «Реал». Однако лондонцы не хотят просто так отпускать одного из своих главных игроков и просят у Флорентино Переса порядка 140 миллионов евро. Дороговато даже для «Реала». Во многом поэтому последние сообщения говорят, что аргентинец никуда не уйдет, а руководство мадридского клуба даже публично заявило, что не пытается купить игрока и хочет положить конец этим слухам. Но все может поменяться в любой момент. Моуринью, если верить инсайдерам, действительно нравится этот футболист, да и сам Фернандес хочет в Мадрид.