Бывшая жена Сафонова прокомментировала обращение футболиста в суд

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов уже два года не выплачивает алименты с доходов, которые он получает благодаря игре за эту команду. Об этом ТАСС сообщила бывшая жена игрока Анастасия Казачек.
Ранее адвокат футболиста Андрей Крючков сообщил ТАСС, что футболист подал в Конституционный суд РФ жалобу, усомнившись в конституционности нормы Семейного кодекса РФ, согласно которой алименты на содержание ребенка составляют определенную долю от дохода их плательщика.
«Матвей Сафонов уже два года, с июля 2024 года, не выплачивает алименты из сумм его доходов, получаемых им в футбольном клубе ПСЖ. Он не выплачивал задолженность в 2025 году из сумм его доходов в “Краснодаре”. Данную задолженность выплатила женщина, получившая ИНН на Алтае. Сейчас в Мосгорсуде готовятся к слушанию дела с участием Сафонова, в том числе дело о его принуждении воспитывать своего ребенка, поскольку с 12 июня 2023 года он ни разу не пришел к своему ребенку, хотя я его приглашаю», — сказала бывшая супруга Сафонова.
«Все деньги, которые от имени Сафонова были перечислены ребенку, я накапливаю для ребенка, а содержу его за свой счет. Суть алиментов — это не только деньги для проживания, но это и собственность ребенка, которую мать может накапливать для будущего обучения, проживания, образования и развития ребенка. Спасибо нашему государству за заботу о детях, за то, что каждый ребенок имеет право на получение и накапливание алиментов в долях от заработка отца», — добавила она.
Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году после того, как прожили в браке год, в нем у них родилась дочь. В конце августа 2024 года Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, который обязал футболиста выплачивать четверть со своих доходов дочери в качестве алиментов. В июне прошлого года Сафонов полностью погасил долг по алиментам за 3,5 года в размере более 64 млн рублей.