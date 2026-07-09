Бывшая жена Сафонова прокомментировала обращение футболиста в суд

«Матвей Сафонов уже два года, с июля 2024 года, не выплачивает алименты из сумм его доходов, получаемых им в футбольном клубе ПСЖ. Он не выплачивал задолженность в 2025 году из сумм его доходов в “Краснодаре”. Данную задолженность выплатила женщина, получившая ИНН на Алтае. Сейчас в Мосгорсуде готовятся к слушанию дела с участием Сафонова, в том числе дело о его принуждении воспитывать своего ребенка, поскольку с 12 июня 2023 года он ни разу не пришел к своему ребенку, хотя я его приглашаю», — сказала бывшая супруга Сафонова.