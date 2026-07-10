Я не ревнивый. Мне не нужен контроль. Нет внутреннего чувства, что мне нужно знать, где там моя Мариша сейчас — такого точно нет. Может быть, Мариша и хотела, чтобы я был ревнивым — многим женщинам это льстит. Но от меня такого не дождешься. Я Марише помогаю, чтобы она нашла то, чем она могла заниматься. Всегда поощряю ее к саморазвитию: она занимается пением, модой и своим брендом «Речь» — считаю, что я первый человек, который должен быть с ней рядом. И говорить: продолжай, я всегда с тобой.