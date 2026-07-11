«Барселона» отказалась от матча с «Фулхэмом» в товарищеском турнире из-за назначения экс-тренера «Реала» Арбелоа

Причем изначально «Барселона» хотела сыграть в матче за трофей с «Фулхэмом» из-за внимания к английским командам. Однако после назначения бывшего главного тренера «Реала» в лондонский клуб сине-гранатовые отказались от игры с «дачниками». В «Барселоне» не хотят, чтобы специалист, недавно тренировавший «королевский клуб», присутствовал на Кубке Жоана Гампера.