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«Барселона» отказалась от матча с «Фулхэмом» в товарищеском турнире из-за назначения экс-тренера «Реала» Арбелоа

«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в матче за Кубок Жоана Гампера — ежегодный товарищеский турнир, который проводят каталонцы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Sport24

Матч состоится 19 августа на стадионе «Спотифай Камп Ноу».

Причем изначально «Барселона» хотела сыграть в матче за трофей с «Фулхэмом» из-за внимания к английским командам. Однако после назначения бывшего главного тренера «Реала» в лондонский клуб сине-гранатовые отказались от игры с «дачниками». В «Барселоне» не хотят, чтобы специалист, недавно тренировавший «королевский клуб», присутствовал на Кубке Жоана Гампера.

Помимо «Аль-Ахли» блауграна вела переговоры с «Аяксом» и «Крус Асулем», но не смогла договориться.