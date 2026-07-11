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Романо: Адейеми подпишет контракт с «Барселоной» на следующей неделе

Сумма трансфера составит €22 млн.

Источник: AP 2024

ТАСС, 11 июля. Нападающий сборной Германии Карим Адейеми на следующей неделе пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с испанским футбольным клубом «Барселона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

Как сообщает Романо, игрок уже провел беседу с главным тренером каталонцев Хансом-Дитером Фликом. Сумма трансфера составит €22 млн, а также €7 млн бонусом.

Адейеми 24 года, с 2022 года он выступает за германскую «Боруссию» из Дортмунда. Всего за клуб он провел 146 матчей, забил 36 голов и отдал 25 голевых передач. Ранее Адейеми выступал за «Зальцбург», с которым по три раза выиграл чемпионат и Кубок Австрии. За сборную Германии форвард провел 11 игр, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.