Романо: Адейеми подпишет контракт с «Барселоной» на следующей неделе

Адейеми 24 года, с 2022 года он выступает за германскую «Боруссию» из Дортмунда. Всего за клуб он провел 146 матчей, забил 36 голов и отдал 25 голевых передач. Ранее Адейеми выступал за «Зальцбург», с которым по три раза выиграл чемпионат и Кубок Австрии. За сборную Германии форвард провел 11 игр, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.