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Сафонов рассказал о сюжете на французском ТВ о его успехах в математике

Сафонов рассказал, как о его успехах в математике говорило французское ТВ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, как французское телевидение делало сюжет о его школьных успехах в математике.

Сафонов и его супруга Марина Кондратюк пришли на передачу «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, где рассказали о сюжете по французскому ТВ.

«Они приезжали к моим родителям и спрашивали: “Что у вас есть с его детства?” Они выкатили список грамот, и я думаю, грамота Олимпиады “Кенгуру” по математике выглядела более презентабельной, чем другие. Ее сняли крупным планом, и в момент, когда мы обсуждали то, что я занимался математикой уже в более старших классах и что мне нравится математика, они решили показать, что я в своем городе в России занял 77-е место. Чтобы, так сказать, развеять все слухи», — рассказал Сафонов.

Выпуск «Шоу Воли» с участием Сафонова и его жены выйдет в эфир в воскресенье, 12 июля, в 22:40 по московскому времени.

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