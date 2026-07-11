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«Атлетико» объявил о переходе Юльманна из «Спортинга»

«Атлетико» объявил о переходе полузащитника Юльманна из «Спортинга».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» подписал контракт с датским полузащитником Мортеном Юльманном из португальского «Спортинга», сообщается в аккаунте испанского футбольного клуба в соцсети X.

Контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Как ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.

Юльманну 27 лет, он выступал за «Спортинг» с 2023 года. В сезоне-2025/26 спортсмен провел 45 матчей и забил три мяча. В разные годы карьеры полузащитник также играл за итальянский «Лечче», австрийскую «Адмиру» и молодежную команду датского «Копенгагена». В активе Юльманна 27 игр и один гол за сборную Дании.