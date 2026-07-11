«Барселона» рассматривает возможность подписания Влаховича или Аслани

Приоритетом каталонцев является нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. Однако сине-гранатовые хотят подписать еще одного форварда из-за возможного перехода Феррана Торреса в «ПСЖ».
Агенты Душана Влаховича предложили серба «Барселоне». Нападающий готов снизить зарплатные требования, поэтому блауграна рассмотрит возможность его подписания.
Также менеджменту нравится Фисник Аслани из «Хоффенхайма». Форвард готов перейти в каталонскую команду.
Окончательный выбор сделает главный тренер Ханс-Дитер Флик.