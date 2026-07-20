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Стало известно, в каком статусе Сафонов начнет сезон в «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов будет основным голкипером команды на старте нового сезона благодаря успешному выступлению в прошлой кампании. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Источник: AP 2024

Еще один вратарь клуба — Лука Шевалье — заявил о готовности остаться в команде побороться за место в рамке. При этом не исключено, что он все же покинет клуб, в услугах француза заинтересованы «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Бешикташ».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

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