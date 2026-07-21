«Бенфика» объявила об аренде Дурана

Срок аренды 22-летнего Дурана, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Насру», составляет один сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.
Петербургский «Зенит» арендовал Дурана в зимнее трансферное окно. 14 мая клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За «Зенит» он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча с пенальти.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.