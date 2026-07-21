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Лучший футболист ЧМ Родри отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Журналист Рамон Альварес сообщил, что полузащитник хочет перейти в «Реал».

Источник: Reuters

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Лучший игрок чемпионата мира по футболу 2026 года испанец Родри отказался продлевать контракт с английским «Манчестер Сити» и хочет перейти в мадридский «Реал». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Рамон Альварес.

Текущее соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано до лета 2027 года.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Ранее футболист играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира (2026), Европы (2024) и Лигу наций (2023).

Ранее ТАСС сообщал, что Родри стал 11-м игроком, который выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

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