Лучший футболист ЧМ Родри отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Лучший игрок чемпионата мира по футболу 2026 года испанец Родри отказался продлевать контракт с английским «Манчестер Сити» и хочет перейти в мадридский «Реал». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Рамон Альварес.
Текущее соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано до лета 2027 года.
Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Ранее футболист играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира (2026), Европы (2024) и Лигу наций (2023).
Ранее ТАСС сообщал, что Родри стал 11-м игроком, который выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».