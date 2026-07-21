Лучший футболист ЧМ Родри отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Ранее футболист играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира (2026), Европы (2024) и Лигу наций (2023).