Экс-футболист «Рубина» подписал контракт с «Порту» после ЧМ

Он принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Кореи и записал на свой счет гол и результативный пас в матче первого тура мирового первенства против чехов (2:1), став лучшим игроком матча. Его национальная команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.