Футболист «Наполи» Буонджорно перенесет операцию на мениске

Буонджорно является воспитанником «Торино» и выступает в составе «Наполи» с лета 2024 года. С неаполитанским клубом он становился победителем чемпионата Италии в сезоне-2024/25 и обладателем Суперкубка Италии. Также в его активе 12 матчей в составе сборной страны.