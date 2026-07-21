Футболист «Наполи» Буонджорно перенесет операцию на мениске

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Защитник «Наполи» и сборной Италии по футболу Алессандро Буонджорно перенесет операцию в связи с травмой колена, сообщается на странице неаполитанского клуба в соцсети Х.
Отмечается, что 27-летний футболист будет прооперирован в ближайшие дни.
«Буонджорно прошел у специалиста в Барселоне консультацию, которая выявила необходимость хирургического вмешательства по восстановлению корня медиального мениска правого колена», — говорится в сообщении клуба.
Буонджорно является воспитанником «Торино» и выступает в составе «Наполи» с лета 2024 года. С неаполитанским клубом он становился победителем чемпионата Италии в сезоне-2024/25 и обладателем Суперкубка Италии. Также в его активе 12 матчей в составе сборной страны.