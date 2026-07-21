Килиан Мбаппе стал лицом футбольной игры EA Sports FC 27

На чемпионате мира-2026 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир турнира. На его счету десять голов и четыре результативные передачи в восьми матчах. Француз стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026).