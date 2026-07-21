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Килиан Мбаппе стал лицом футбольной игры EA Sports FC 27

Мбаппе впервые за четыре года украсит обложку футбольного симулятора EA Sports FC 27. Полноценная презентация игры состоится 23 июля. Нападающий мадридского «Реала» ранее появлялся на обложках FIFA 21, FIFA 22 и FIFA 23.

Источник: EA Sports FC / Х

Компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. На обложку разместили нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Изображение было опубликовано на странице компании в соцсети Х.

«Вернулся на обложку. Снова готов к игре», — гласит подпись к анонсу.

Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 по московскому времени.

Для 27-летнего форварда это станет первым появлением на обложке с FIFA 23, когда он еще выступал за «Пари Сен-Жермен». Он также появлялся на обложках FIFA 21 и FIFA 22.

В 2022 году компания Electronic Arts (EA), разработчик популярных компьютерных игр, прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА). Это привело к ребрендингу знаменитой серии футбольных симуляторов: FIFA 23 стала последней игрой под этим названием, а в дальнейшем серия стала выпускаться под брендом EA Sports FC.

На чемпионате мира-2026 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир турнира. На его счету десять голов и четыре результативные передачи в восьми матчах. Француз стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026).

Сборная Франции в матче за третье место уступила Англии со счетом 4:6. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.