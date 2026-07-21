Килиан Мбаппе стал лицом футбольной игры EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. На обложку разместили нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Изображение было опубликовано на странице компании в соцсети Х.
«Вернулся на обложку. Снова готов к игре», — гласит подпись к анонсу.
Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 по московскому времени.
Для 27-летнего форварда это станет первым появлением на обложке с FIFA 23, когда он еще выступал за «Пари Сен-Жермен». Он также появлялся на обложках FIFA 21 и FIFA 22.
В 2022 году компания Electronic Arts (EA), разработчик популярных компьютерных игр, прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА). Это привело к ребрендингу знаменитой серии футбольных симуляторов: FIFA 23 стала последней игрой под этим названием, а в дальнейшем серия стала выпускаться под брендом EA Sports FC.
На чемпионате мира-2026 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир турнира. На его счету десять голов и четыре результативные передачи в восьми матчах. Француз стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026).
Сборная Франции в матче за третье место уступила Англии со счетом 4:6. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.