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Рекордная покупка. «Челси» объявил о переходе Роджерса из «Астон Виллы» за 137,3 миллиона евро

Первое серьезное усиление для Хаби Алонсо.

Источник: ФК «Челси»

Морган Роджерс стал самым дорогим английским футболистом в истории. «Челси» подписал атакующего полузащитника «Астон Виллы» за рекордные 117 миллионов фунтов (137,3 миллиона евро, данные Transfermarkt). Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до лета 2032 года с опцией продления еще на один сезон.

Выбрал «Челси» вместо чемпиона Англии

Местные СМИ активно сватали хавбека в другой лондонский клуб — «Арсенал», завоевавший в минувшем сезоне золото АПЛ. Однако в конце прошлой недели стало известно, что Роджерс сделал выбор в пользу синих: его привлекла возможность поработать с тренером Хаби Алонсо, который присоединился к проекту этим летом и строит новую команду. К тому же, в «Челси» играет хороший друг Моргана Коул Палмер — они познакомились еще в молодежке «Манчестер Сити». Вероятно, этот фактор сыграл важную роль.

Сначала о громкой сделке сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, затем слухи подтвердил и инсайдер Фабрицио Романо: в соцсетях он написал свое фирменное «Here we go». А в ночь с 21 на 22 июля «Челси» официально объявил о трансфере.

«Я в полном восторге. Для меня “Челси” — самый большой клуб в Лондоне, и я всегда восхищался им с детства. Очень рад проекту с новым тренером и игроками, которые у нас есть, и тому, куда движется клуб. Именно поэтому я здесь, и мне не терпится приступить к работе», — приводит сайт синих слова Моргана.

«Челси» еще никогда не платил так много за одного игрока. И вообще Роджерс стал самым дорогим английским футболистом в истории — побил недавний рекорд Эллиота Андерсона, чей трансфер в «Манчестер Сити» обошелся в 135 миллионов евро (данные Transfermarkt). Кроме того, Морган вышел на второе место в списке самых дорогих покупок клубов АПЛ. Он уступает лишь шведскому форварду Александеру Исаку, за которого «Ливерпуль» выложил 145 миллионов.

Зимой 2024-го «Астон Вилла» приобрела Роджерса у «Мидлсбро» из Чемпионшипа за 9,4 миллиона евро. В Бирмингеме прогресс Моргана получился стремительным — он зарекомендовал себя как один из самых результативных атакующих полузащитников лиги. Всего за клуб провел 125 матчей, забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. В сезоне-2025/26 Морган также выиграл Лигу Европы, отметившись в финале с «Фрайбургом» (3:0) голом и ассистом.

В сборной Англии хавбек тоже преуспел: осенью 2024 года он впервые дебютировал за национальную команду, а на ЧМ-2026 сыграл за нее в семи матчах и запомнился двумя голевыми передачами в плей-офф. Одну из них оформил в полуфинале против Аргентины (1:2), ассистировав Энтони Гордону — тот мяч стал единственным для «Трех львов» в проигранной встрече.

Отмечается также, что «Мидлсбро» получит 20 процентов от суммы трансфера Роджерса в «Челси» благодаря прописанному в соглашении проценту от перепродажи.

Хаби Алонсо
Хаби АлонсоИсточник: Reuters

Алонсо перестраивает команду

Лондонцы постепенно активизируются на трансферном рынке. После прихода Алонсо «Челси» подписал Роджерса и официально представил итальянского защитника из «Аталанты» Марко Палестру.

Также клуб долгое время вел переговоры по трансферу Гранита Джаки из «Сандерленда» — 33-летний швейцарец был одной из главных целей Хаби. Сам футболист тоже был не прочь вновь поработать с испанским тренером, с которым они знакомы по успешному периоду в «Байере». Однако не сложилось: боссы «Черных котов» выступили против перехода и уговорили Гранита остаться.

Помимо этого синие разгрузили ведомость, продав защитника Марка Кукурелью в мадридский «Реал», хавбека Андре Сантоса в «Манчестер Юнайтед» и нападающего Тайрика Джорджа в «Эвертон». Три сделки принесли лондонцам больше 140 миллионов евро.

Ожидаются и другие трансферы на выход. «Челси» еще может неплохо заработать на полузащитнике Энцо Фернандесе, который, по сообщениям, хочет покинуть команду и присоединиться к «Реалу». Также из столицы Англии готов уехать и вингер Алехандро Гарначо — его связывают с итальянской «Ромой» и «Астон Виллой». Кроме того, под вопросом будущее Трево Чалобы, Николаса Джексона, Акселя Дисаси, Лиама Делапа и Филипа Йергенсена.