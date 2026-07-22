Рекордная покупка. «Челси» объявил о переходе Роджерса из «Астон Виллы» за 137,3 миллиона евро

«Я в полном восторге. Для меня “Челси” — самый большой клуб в Лондоне, и я всегда восхищался им с детства. Очень рад проекту с новым тренером и игроками, которые у нас есть, и тому, куда движется клуб. Именно поэтому я здесь, и мне не терпится приступить к работе», — приводит сайт синих слова Моргана.