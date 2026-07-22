19-летний Кубарси стал самым дорогим защитником мира по версии Transfermarkt

Напомним, ранее ФИФА признала Пау Кубарси лучшим молодым игроком чемпионата мира 2026 года. Защитник принял участие во всех восьми матчах турнира, а сборная Испании, в составе которой он выступал, пропустила лишь один мяч и завоевала золотые медали, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.