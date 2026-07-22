19-летний Кубарси стал самым дорогим защитником мира по версии Transfermarkt

Стоимость испанского защитника увеличилась на €20 млн и достигла отметки в €100 млн. По этому показателю Кубарси сравнялся с французом Вильямом Салиба, представляющим лондонский «Арсенал», разделив с ним первое место среди центральных защитников.
Напомним, ранее ФИФА признала Пау Кубарси лучшим молодым игроком чемпионата мира 2026 года. Защитник принял участие во всех восьми матчах турнира, а сборная Испании, в составе которой он выступал, пропустила лишь один мяч и завоевала золотые медали, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.