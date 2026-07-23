Bild: Мбаппе сообщил Пересу, что убедил Олисе перейти из «Баварии» в «Реал»

По информации источника, во время ЧМ-2026 Мбаппе рассказывал Олисе о перспективах в «Реале», заявляя, что они станут «идеальным дуэтом». Мбаппе считает, что ему удалось убедить Олисе согласиться на трансфер. Он сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу.