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Bild: Мбаппе сообщил Пересу, что убедил Олисе перейти из «Баварии» в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе убедил партнера по сборной Франции Майла Олисе перейти в мадридский клуб из «Баварии», сообщает Bild.

Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе убедил партнера по сборной Франции Майла Олисе перейти в мадридский клуб из «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, во время ЧМ-2026 Мбаппе рассказывал Олисе о перспективах в «Реале», заявляя, что они станут «идеальным дуэтом». Мбаппе считает, что ему удалось убедить Олисе согласиться на трансфер. Он сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу.

В прошедшем сезоне Олисе провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 150 миллионов евро.

На ЧМ-2026 Олисе провел 8 матчей за сборную Франции и сделал 7 результативных передач.