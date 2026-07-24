Кукурелья рассказал, что отрастил волосы ради сына с аутизмом

«У меня сын-аутист. Хотел бы я, чтобы у меня совсем не было денег, но мой сын был здоров. Я отращиваю волосы, потому что ему это нравится; и еще для того, чтобы он мог узнать меня, если когда-нибудь забудет», — признался футболист.