Кукурелья рассказал, что отрастил волосы ради сына с аутизмом

Защитник сборной Испании и мадриского «Реала» Марк Кукурелья в документальном фильме Amazon Prime «Married to the Game» рассказал, что отрастил волосы, чтобы его сын Матео, у которого диагностирован аутизм, мог узнавать его на поле. Его слова приводит Haberler.
«У меня сын-аутист. Хотел бы я, чтобы у меня совсем не было денег, но мой сын был здоров. Я отращиваю волосы, потому что ему это нравится; и еще для того, чтобы он мог узнать меня, если когда-нибудь забудет», — признался футболист.
Диагноз Матео поставили в возрасте трех лет. Супруга футболиста Клаудия Родригес вспоминала, как им было трудно найти поддержку: «Каждое утро мы отводили Матео в школу, и каждый день забирали его оттуда в слезах». Сам Кукурелья признавался: «Ты видишь, что твоему сыну плохо, и не знаешь, как ему помочь».
Сейчас семья Кукурельи нашла подходящую школу в Лондоне, и каждый небольшой прогресс Матео приносит им огромную радость.
Футболист также рассказывал, что воспитание сына с аутизмом повлияло и на его карьеру: «Как только клуб проявляет ко мне интерес, первым делом мы проверяем, есть ли там подходящие школы и возможности для терапии».
Кукурелья 15 июня перешел из английского «Челси» в мадридский «Реал». За англичан защитник играл с 2022 года и в 2025 году выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.
На чемпионате мира-2026 Кукурелья провел все восемь матчей, отдал три голевые передачи и помог сборной Испании завоевать второй титул в истории. Он также вошел в символическую сборную турнира по версии ФИФА вместе с партнерами по команде Родри и Педро Порро.
Сборная Испании в финале ЧМ-2026 обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.