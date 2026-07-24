Олас раскритиковал руководство федерации футбола Франции из-за ситуации с Зиданом

Вице-президент федерации футбола Франции (ФФФ) Жан-Мишель Олас остался недоволен организацией процесса вокруг назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной страны.
Во вторник запланировано заседание, на котором будет обсуждаться вопрос сменщика Дидье Дешама. В четверг членам исполкома была разослана повестка заседани. Имя Зидана в документе не упоминалось, однако было указано обязательное личное присутствие на части заседания, посвященной главному тренеру сборной.
"Рассылка приглашений в четверг на заседание, которое состоится уже во вторник? Да еще и в разгар отпусков? Для меня это невозможно. Единственный вариант — подключиться по видеосвязи. Но это совсем неправильно, особенно если учитывать, что пресса узнала обо всем раньше нас.
Меня беспокоит такой подход… Если пресс-конференция запланирована на вторник, то прислать приглашение до конца предыдущей недели было бы гораздо более демократично и уважительно", — приводит L'Equipe слова Оласа.
Сообщается, что во вторник Олас действительно примет участие в заседании по видеосвязи.