Олас раскритиковал руководство федерации футбола Франции из-за ситуации с Зиданом

"Рассылка приглашений в четверг на заседание, которое состоится уже во вторник? Да еще и в разгар отпусков? Для меня это невозможно. Единственный вариант — подключиться по видеосвязи. Но это совсем неправильно, особенно если учитывать, что пресса узнала обо всем раньше нас.