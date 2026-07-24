Капитан «Ренна» Ронжье перенес операцию из-за перелома носа, полученного на тренировке

Капитан «Ренна» Валентен Ронжье успешно прооперирован по поводу перелома носа, сообщает официальный сайт клуба. 31-летний француз получил повреждения во время тренировки.
Полузащитник останется с командой до конца сборов в Динаре, а потом начнет период восстановления. Клуб пожелал ему скорейшего выздоровления.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Ронжье сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Также он получил 6 желтых карточек.