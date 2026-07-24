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В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины

По данным следствия, Андрей Павелко организовал схему вывода почти 295 млн гривен средств УАФ через подконтрольные коммерческие структуры.

Источник: dynamo.kiev.ua

В Словакии задержан бывший высокопоставленный чиновник Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщил в своем телеграм-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Имя задержанного он не назвал, но по данным «Суспільне» и UNN, речь идет о бывшем президенте УАФ Андрее Павелко.

«Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами принесли результат», — написал Кравченко.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн гривен средств УАФ через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая и кофе, электрооборудования, которые существовали только на бумаге. Деньги были выведены, а УАФ и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

«Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словакии письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста», — добавил Кравченко.

Генпрокурор добавил, что правоохранительные органы будут и дальше возвращать на Украину «тех, кто годами считал, что за границей можно спрятаться от закона».

Павелко возглавлял УАФ с марта 2015 по январь 2024 года. С ноября 2022-го он выступает фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

С июня 2023 по февраль 2024 года Павелко находился под стражей, после чего вышел из СИЗО и покинул Украину. В декабре 2025 года МВД Украины объявило его в розыск. Ему инкриминируют присвоение или растрату имущества с злоупотреблением полномочиями (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В базе МВД было указано, что экс-глава УАФ скрывается от органов досудебного следствия с 5 ноября 2025 года.