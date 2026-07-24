В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины

С июня 2023 по февраль 2024 года Павелко находился под стражей, после чего вышел из СИЗО и покинул Украину. В декабре 2025 года МВД Украины объявило его в розыск. Ему инкриминируют присвоение или растрату имущества с злоупотреблением полномочиями (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В базе МВД было указано, что экс-глава УАФ скрывается от органов досудебного следствия с 5 ноября 2025 года.