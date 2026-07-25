Кондогбья бесплатно покинет «Марсель»

Полузащитник сборной ЦАР Жоффре Кондогбья близок к уходу из «Марселя» в статусе свободного агента, сообщает La Minute OM.
По информации источника, руководство клуба рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с 33-летним игроком из-за высокой зарплаты и частых травм.
Действующий контракт Жоффер рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 Кондогбья сыграл в 17 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.