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Джон Дуран забил в дебютном матче за «Бенфику»

Новичок «Бенфики» Джон Дуран забил в своем первом матче за португальскую команду.

Новичок «Бенфики» Джон Дуран забил в своем первом матче за португальскую команду.

22-летний колумбиец отличился в товарищеском матче против «Белененсеша» (5:1). Дуран вышел на замену в перерыве и забил на 54-й минуте, сделав счет 4:1.

Также у лиссабонской команды отличились Анисиу Кабрал, Франьо Иванович и Джанлука Престианни (дважды). Единственный гол «Белененсеша» на счету Бруниньо.

Во второй половине сезона-2025/26 Дуран на правах аренды выступал за «Зенит». Колумбиец провел 9 матчей во всех турнирах и дважды забил с пенальти, ни разу не отличившись с игры.

Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» за 77 миллионов евро в январе 2025 года. Также нападающий играл за «Фенербахче», «Чикаго Файр» и «Энвигадо».

Экс-форвард «Зенита» Дуран перешел в «Бенфику». Футболист не нужен «Аль-Насру».

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