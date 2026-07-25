Бывший теннисист Доминик Тим начал футбольную карьеру

Победитель US Open 2020 года и бывшая третья ракетка мира Доминик Тим начал футбольную карьеру, сообщает VI.
32-летний австриец подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «Баденер», выступающим в восьмом дивизионе Австрии. Тим завершил карьеру теннисиста 2 года назад.
«Мы слышали, что он хороший футболист. Несмотря на его статус в Австрии, никакого особого отношения к нему не будет», — отметил владелец клуба Сергей Петрович.
За свою теннисную карьеру Тим выиграл 17 турниров ATP, в том числе US Open в 2020 году. Кроме того, он дважды выходил в финал «Ролан Гаррос» и один раз — в финал Australian Open.