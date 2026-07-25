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Нампали Менди подпишет контракт с «Метцем»

Полузащитник сборной Сенегала Нампали Менди принял участие в открытой тренировки «Метца» на этой неделе, сообщает Culture Grenat.

Полузащитник сборной Сенегала Нампали Менди принял участие в открытой тренировки «Метца» на этой неделе, сообщает Culture Grenat. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с 34-летним сенегальцем в форме клуба Лиги 2.

Ожидается, что в ближайшее время Менди, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Уотфорда» этим летом, подпишет контракт с «Метцем».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Ранее он также играл за «Ланс», «Лестер», «Ниццу» и «Монако».

В сезоне-2025/26 Менди сыграл в 25 матчах Чемпионшипа и получил 2 желтые карточки.