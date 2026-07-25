Нампали Менди подпишет контракт с «Метцем»

Полузащитник сборной Сенегала Нампали Менди принял участие в открытой тренировки «Метца» на этой неделе, сообщает Culture Grenat. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с 34-летним сенегальцем в форме клуба Лиги 2.
Ожидается, что в ближайшее время Менди, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Уотфорда» этим летом, подпишет контракт с «Метцем».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Ранее он также играл за «Ланс», «Лестер», «Ниццу» и «Монако».
В сезоне-2025/26 Менди сыграл в 25 матчах Чемпионшипа и получил 2 желтые карточки.